Российское руководство выявляет признаки паники в связи с тем, как быстро ЕС и другие западные союзники отказываются от импорта российской нефти, газа и угля, имеющих решающее значение для финансов Москвы.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц лидерам ЕС на саммите, пишет Европейская правда со ссылкой на Politico.

По данным издания, Олаф Шольц в своем выступлении за закрытыми дверями перед лидерами ЕС признал, что Европе может понадобиться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России.

Комментарии Олафа Шольца прозвучали через несколько часов после того, как вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек заявил журналистам в Берлине, что немецкие энергетические компании отказываются от своих контрактов с российскими поставщиками нефти и угля с «бешеной скоростью», а это значит, что Германия должна быть почти свободна от импорта российской нефти и угля до конца 2022 года.

Однако в случае с газом для этого понадобится более длительное время, по крайней мере, до середины 2024 года, сказал Роберт Хабек.

Ранее канцлер Германии отверг введение немедленного запрета ЕС на импорт энергоносителей из России, заявив, что это ударит по Европе сильнее, чем по России, и заявил, что Германия делает все возможное, чтобы уменьшить свою зависимость от поставки энергоносителей из России «как можно скорее».

Напомним, Роберт Хабек заявил, что требование России к странам, объявленным «недружественными», платить за газ в рублях противоречит заключенному контракту.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.