Грамотная оборона Николаева «убила двух зайцев»: защитила Одессу и позволила ВСУ развить контрнаступление в сторону Херсона с перспективной его дальнейшего освобождения.

Об этом заявил представитель Пентагона на последнем брифинге.

По оценкам Минобороны США, подразделения, защищающие Николаев, налаживают линии снабжения.

— Российские силы все еще находятся за пределами города, примерно в 15 км к югу и юго-востоку. Мы говорили, в прошлый раз, о том, что они передислоцируются, потому что украинцы так хорошо воевали там, в Николаеве. Тяжелые бои также идут в районе Херсона. Ситуация там отличается от прежних дней. Мы надеемся, что теперь Херсон будет оспорен, — заявил представитель Пентагона.

Американские генералы также считают, что Одессе, помимо авианалетов и ракетных ударов, ничего не угрожает.

— Никаких признаков того, что Одессе угрожает сухопутная атака или морской десант, нет. Они не могут прорваться из Николаева, и мы не видели ничего примечательного с точки зрения военно-морской активности в Черном море. У них там еще примерно, знаете ли, пара дюжин военных кораблей. Основная их часть — это надводные боевые корабли в Черном море. Но нет —- никакой активности под Одессой, никаких признаков того, что они собираются попытаться штурмовать Одессу, не замечено, — отметили в Пентагоне.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.