В разных районах Николаева будут организованы временные точки продажи овощей без наценки.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, - пишут НикВести.

Цены на товар будут ниже на 30 - 50% от магазинных, уверяет городской голова Николаева.

— Раньше я вам рассказывал об идее продажи овощей в районах города. Сегодня есть конкретная информация. На нас вышли продавцы овощей, которые готовы их продавать по ценам производителя - это в среднем на 30 - 50% ниже, чем в магазинах.

Локации, где будет проходить такая продажа:

площадь Победы - через дорогу от супермаркета АТБ;

Ракетное Урочище - напротив части ГСЧС;

Намыв - на пересечении улиц Лазурная и Озерная;

Корабельный район - остановка «Универсам», возле дома по проспекту Богоявленскому, 285.

— Там будут машины, продукты будут по ценам «от производителя». Если это зайдет, и люди будут покупать эти продукты - пожалуйста. Они планируют курсировать по городу и в разных местах работать, чтобы можно было закупить овощи без наценки. Я буду дальше говорить, где еще будут продавать, - сказал Александр Сенкевич.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.