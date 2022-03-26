Немецкие федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях за использование знака Z в общественных местах.

Об этом сообщает DW.

— Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен ожидать в Нижней Саксонии уголовное преследование, — заявил в пятницу, 25 марта, нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус.

Демонстрация этого символа на митингах в Нижней Саксонии может расцениваться как нарушение общественного порядка и преследоваться в рамках уголовного права.

Аналогичной позиции придерживается и баварская власть.

По словам земельного министра юстиции Георга Айзенрайха, недопустимо потакать преступлениям, нарушающим международное право.

— Свобода мнений — одно из главных преимуществ нашей конституции, в Германии каждый может выражать свое мнение. Однако свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное право, — отметил Георг Айзенрайх, подчеркнув, что каждый, кто использует в Баварии знак Z в общественных местах должен знать, что он может быть привлечен к ответственности.

Буквами Z и V обозначены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. За пределами зоны боевых действий — как в самой России, так и за рубежом — знак Z используется как символ поддержки действий Москвы. Его можно увидеть, в частности, на домах, автомобилях, одежде.

В ряде европейских стран продолжаются законодательные процессы с целью приравнять знак Z к нацистской и коммунистической символике.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.