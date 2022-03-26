С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины в Николаевской области пострадали 28 детей.

Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры.

По состоянию на утро 26 марта, на 31-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине, погибли уже 136 детей.

Ранения разной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской — 64, Харьковской — 44, Донецкой — 50, Черниговской — 38, Николаевской — 28, Луганской — 25, Запорожской — 17, Херсонской — 20 областях, Киеве — 16, Житомирской — 15 и Сумской — 14 областях.

25 марта года в результате обстрела военными РФ в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.

24 марта 13-летняя девочка из поселка на Николаевщине в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

23 марта из-за обстрела оккупантами пешеходного моста в г. Чернигов, семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не явлтся точными, они предварительные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.