В субботу утром группа чешских активистов провела акцию протеста перед посольством России в Чехии и получила приглашение прийти еще – в рабочий день.

Фото с этой акции, как сообщает корреспондент Европейской правды, опубликовал портал Seznam Zpravy.

Организатор этого перформанса, Давид Штеффель, не является политиком. Он — один из активистов группы Dekomunisti, которые стремятся объявить коммунистов вне закона в Чехии и время от времени организуют протесты по этому поводу.

Каждый из 4 участников акции пришел в посольство с 5-литровым ведром «искусственной крови» — водного раствора, внешне напоминающего кровь. Давид Штеффель объяснил, что акция является символической, поскольку в организме взрослого человека примерно 5 литров крови.

— Наша акция является ответом на убийство невинных мирных жителей, особенно детей, женщин и пожилых людей. Наша «кровь» — ничто по сравнению с действительно пролитой кровью из-за бездушной политики Путина, — отметил он.

То, что для «нападения» на посольство была выбрана не стойкая краска, а легко смываемый водный раствор — сознательный выбор активистов.

— В отличие от войны, которую Россия ведет в Украине, этот протест ненасильственный и не наносит никакого имущественного ущерба, — пояснил Давид Штеффель.

Seznam Zpravy отмечает, что перформанс не вызвал протеста правоохранителей, закрепленных за посольством, и даже наоборот.

— Что это за героизм в семь утра поливать лестницу? Почему бы вам ни сделать это в рабочее время?, — как утверждает СМИ, переспросил патрульный сотрудник Службы охраны полиции Чехии.

Между тем Давид Штеффель действительно планирует повторять эту акцию. Активисты определили список из 15 принадлежащих РФ домов, а также опубликовали рецепт «искусственной крови» для того, чтобы все желающие могли его применить — в него вошла вода, какао и пищевые красители (5 частей красного, одна часть зеленого). Организаторы акции объявили «кровавый месяц» для имущества РФ в Чехии, начавшийся «нападением» на посольство государства-агрессора.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.