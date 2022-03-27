Село Лиманы на Николаевщине стало важным транзитным пунктом для беженцев из сел Прибугское и Александровка Херсонской области, чьи дома стерла российская артиллерия.

Об этом пишет сицилийская газета Giornale di Sicilia.

Итальянское издание отмечает, что украинские силы ведут планомерное наступление на Херсон, выдавливая оккупантов из россыпи мелких населенных пунктов, которые окружают большой горож.

— В 40 километрах от города находится, по сути, новая граница между Украиной и Россией, где заканчивается Николаевская область и начинается Херсонская область, одна из первых областей, оккупированных врагом. Именно в этой серой зоне Киев и Москва соревнуются за каждый сантиметр. Одной из ключевых деревень в этом кровавом противостоянии являются Лиманы. Добраться до них можно, проехав еще десять блокпостов и обойдя несколько домов, выпотрошенных российскими ракетами. В Лиманах есть несколько зданий и сотни перемещенных лиц. Они выехали из сел Херсонской области, таких как Прибугское и Александровка. Все оккупировано или разрушено русскими. Семьи бежали в спешке, кто на собственной машине, кто даже пешком. Оставляя за собой щебень. Чуть менее сотни человек размещены в школе, выходящей на главную дорогу, — отмечает Giornale di Sicilia.

Беженцы, опрошенные журналистами, рассказывают о пережитых ужасах, которые им устроили «освободители» в китайском снаряжении и рваных сапогах.

— Жанна говорит, что больше не вернется в Прибугское, а, вероятно, переберется в Европу. С ней находятся младенцы, дети, старики, которые в некоторых случаях не могут даже ходить. В школе есть подвал, который можно использовать как общежитие. На первом этаже есть столовая и другие помещения для больших семей. В одной из них шестеро детей. Как только они приехали в Лиманы, на доске родилась надпись «Доброе утро, Украина». Учебный процесс прорвался, а бывший физрук ушел волонтерствовать, — детализирует сицилийское издание.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.