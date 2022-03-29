В Николаеве спасли белохвостых орланов, которых оставили закрытыми в сарае. Сейчас краснокнижные птицы находятся в зоопарке, где проходят реабилитацию.

Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

Он рассказал, белохвостых орланов нашла одна из жительниц микрорайона Казарского: «Проходя мимо забора, услышала писк и непонятный шум. Заглянув за этот забор, она увидела заброшенный сарай. «Дверь» была подперта палками. Заглянув во внутрь, она увидела несколько крупных птиц и дохлую собаку, которая лежала на полу».

После этого женщина связалась с зоозащитной организацией «Феникс», обратилась в Николаевскую областную варту и вызвала полицию, которые связались с зоопарком.

По его словам, сейчас птицы находятся в зоопарке, где проходят реабилитацию.

— 6 птиц – пять молодых белохвостых орланов и один беркут – доставили в Николаевский зоопарк. Птицы были грязные, голодные, неухоженные. Сейчас они посажены на реабилитацию и карантин. Условия, в которых содержались эти редкие Краснокнижные животные недопустимы, – сказал он.

Он добавил, что установить людей, которые содержали птиц в ненадлежащих условиях, не удалось.

— К сожалению, не удалось установить нелюдей, которые издевались над птицами. Очевидно, этим должна заняться полиция. Большое спасибо всем людям, которые приняли участие в спасении птиц, зоозащитной организации «Феникс», Николаевской областной варте и, конечно же, полиции города.

Напомним, что на улице Соборной в Николаеве периодически появляется группа неизвестных мужчин, которые предлагают за деньги сфотографироваться с небольшими обезьянками и краснокнижными орланами.

В январе 2021 года директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий возмутился, что правоохранительные органы бездействуют и не реагируют на обращения, касающееся того, что несколько молодых людей на протяжении новогодних праздников зарабатывали на улице Соборной, предлагая фотографироваться с занесенными в Красную книгу птицами.

После этого полиция составила административный протокол за жестокое обращение с животными на владельцев краснокнижных орланов.

Позже Владимир Топчий заявил, что в зоопарке могут принять орланов, которых используют для заработка на улице Сборной, но только с документами, подтверждающими их здоровое состояние. В декабре 2021 года Владимир Топчий в очередной раз пожаловался на людей, которые на Соборной предлагают горожанам за деньги сфотографироваться с белохвостыми орланами. По его словам, полиция продолжает игнорировать нарушения.

Кроме этого сообщалось, что в декабре 2021 года на улице Соборной вновь начали работать молодые люди, предлагающие при минусовой температуре за деньги сфотографироваться с небольшими обезьянками.

Похожая ситуация сложилась в Одессе. где неизвестные предлагали сфотографироваться с совами. Однако там полиция конфисковала двух сов и передала птиц в зоопарк.