Фото: Николаев, Иван Антипенко

14 июня идут 111-е сутки противостояния украинского народа полномасштабной военной агрессии Российской Федерации.

По данным Оперативного командования «Юг», на линии столкновения продолжается ведение боевых действий. Войска РФ скованы в маневрах на суше и могут только отступить на рубеже обороны.

Оккупанты атаковали вертолетами Ми-8 украинские позиции на Николаевщине и Херсонщине, а в районе Снигиревки было воздушное сражение.

Из истребителя Су-35 россияне выпустили ракету «воздух-воздух» по паре украинских Ми-8, но вертолетам удалось увернуться. Россияне, экономя свои ракеты, ретировались.

Всего за сутки оборона юга уничтожила 28 оккупантов и 10 единиц российской техники: воздушные «разведчики», гаубицу «Мста-Б», командно-штабную машину, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

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До операции в Северодонецке 24-летний ветеран Джордан Гэтли использовал полученные в армии навыки для подготовки украинцев, а также принимал участие в глубоких рейдах в тыл врага во время боев на Николаевщине, помогая вызывать артогонь на вражеские окопы.