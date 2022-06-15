Фото: Николаев, Иван Антипенко

15 июня идут 112-е сутки противостояния украинского народа полномасштабной военной агрессии Российской Федерации.

По данным Оперативного командования «Юг» оккупанты активных наступательных действий не ведут, укрепляют оборонительные рубежи.

Войска РФ дважды пытались нанести авиаудар. ВСУ сбили один вражеский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса, а другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.

В ответ украинская авиация нанесла 3 удара по скоплению живой силы и военной техники оккупантов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника.

Всего за сутки украинские защитники на юге уничтожили 70 оккупантов и больше 60 единиц вражеской техники. В частности: 1 вертолет, 1 самоходная пушка «Пион», 1 РСЗО «Град», 3 гаубицы 152 мм, 19 единиц бронированной, 33 автомобильной, 4 – инженерной техники. Также уничтожено 2 склада боеприпасов.