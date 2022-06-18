18 июня идут 115-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.
В Генштабе сообщают, что на Южнобугском направлении с целью сдерживания наших войск враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибугское и Тополиное. Одновременно россияне пытаются совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.
Активные боевые действия продолжаются на востоке страны. Оккупанты, в целях улучшения тактического положения, пытались вести штурмовые действия за пределами Северодонецка, но успеха не имели.
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07:45 Силы обороны юга ликвидировали еще 57 оккупантов, 18 единиц российской техники и полевой склад боеприпасов, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В течение минувших суток украинские защитники на юге выполнили 120 огневых задач, также нанесли 2 авиационных удара по российским войскам.
Среди уничтоженной техники:
Остальные потери уточняются.
07:14 Для восстановления дорожной инфраструктуры нужно не меньше 900 миллиардов гривен, сообщили в Укравтодоре.
— В результате полномасштабной войны РФ против Украины разрушены 305 искусственных сооружений. Также есть 24 тысяч километров дорог, которые нужно расчистить, отремонтировать или вообще отстроить. Сейчас мы фиксируем 900 миллиардов гривен — это средства, необходимые для восстановления указанных километров и искусственных сооружений, — отметил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.
18 июня идут 115-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.
В Генштабе сообщают, что на Южнобугском направлении с целью сдерживания наших войск враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибугское и Тополиное. Одновременно россияне пытаются совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.
Активные боевые действия продолжаются на востоке страны. Оккупанты, в целях улучшения тактического положения, пытались вести штурмовые действия за пределами Северодонецка, но успеха не имели.
Обновляется
07:45 Силы обороны юга ликвидировали еще 57 оккупантов, 18 единиц российской техники и полевой склад боеприпасов, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В течение минувших суток украинские защитники на юге выполнили 120 огневых задач, также нанесли 2 авиационных удара по российским войскам.
Среди уничтоженной техники:
Остальные потери уточняются.
07:14 Для восстановления дорожной инфраструктуры нужно не меньше 900 миллиардов гривен, сообщили в Укравтодоре.
— В результате полномасштабной войны РФ против Украины разрушены 305 искусственных сооружений. Также есть 24 тысяч километров дорог, которые нужно расчистить, отремонтировать или вообще отстроить. Сейчас мы фиксируем 900 миллиардов гривен — это средства, необходимые для восстановления указанных километров и искусственных сооружений, — отметил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.