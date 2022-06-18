Последствия ракетного удара по Николаеву, фото: Военная комендатура обороны города

18 июня идут 115-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.

В Генштабе сообщают, что на Южнобугском направлении с целью сдерживания наших войск враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибугское и Тополиное. Одновременно россияне пытаются совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.

Активные боевые действия продолжаются на востоке страны. Оккупанты, в целях улучшения тактического положения, пытались вести штурмовые действия за пределами Северодонецка, но успеха не имели.

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Силы обороны юга ликвидировали еще 57 оккупантов, 18 единиц российской техники и полевой склад боеприпасов, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В течение минувших суток украинские защитники на юге выполнили 120 огневых задач, также нанесли 2 авиационных удара по российским войскам.

Среди уничтоженной техники:

танк Т-72

тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино»,

гаубица «Мста-Б»,

самоходная пушка «Гиацинт»,

3 многоцелевых бронированных тягача

9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Остальные потери уточняются.

Для восстановления дорожной инфраструктуры нужно не меньше 900 миллиардов гривен, сообщили в Укравтодоре.