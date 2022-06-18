В субботу, 18 июня состоялся еще один обмен пленными с оккупантами: пять гражданских украинцев вернулись домой, четверо из них были захвачены российскими военными в Киевской области.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины

«Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины. Отмечается, что все освобожденные — гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками. Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них — во время оккупации Гостомеля», — говорится в сообщении.

Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины.

Напомним, неделю назад глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко был освобожден из плена российских оккупантов. С момента похищения он пробыл там почти два месяца.