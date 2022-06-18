Командующий воздушно-десантных войск России генерал-полковник Андрей Сердюков был отстранен от своей должности за неоправданно высокие потери среди десантников при наступлении на Киев.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Андрей Сердюков, вероятно, руководивший операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года он также курировал контингент ОДКБ, введенный в Казахстан.

На Андрея Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ в первые недели после широкомасштабного вторжения на киевском направлении. Заменить Андрея Сердюкова должен начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский, уроженец Донецкой области.

Отметим, что в ноябре 2018 года, Главной военной прокуратурой был направлен в суд обвинительный акт в отношении Андрея Сердюкова.