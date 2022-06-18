Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня посетил передовые позиции украинских войск в Николаевской области.

Глава государства заслушал информацию об оперативной ситуации на фронте, сообщают в Офисе Президента.

Владимир Зеленский пообщался с защитниками и вручил государственные награды.

В частности, президент вручил орден «Золотая Звезда» с присвоением звания Героя Украины полковнику Вадиму Сухаревскому.

Командир 59-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ полковник Вадим Сухаревский с 24 февраля 2022 года самоотверженно участвует в отражении российской агрессии, отметили в ОП. Под его командованием подразделения бригады успешно выполняют боевые задания на территории Николаевской и Херсонской областей, нанося значительные потери противнику.

— Хочу поблагодарить вас за большую службу — каждого и каждою! За то, что защищаете наше государство, каждого из нас, наши семьи, защищаете наш суверенитет. Хочу пожелать вам всего наилучшего. Берегите Украину — единственное, что у нас есть. И берегите себя — только вы можете это сделать, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову.