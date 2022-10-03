Вступление Украины в НАТО поддерживает «наибольшее за всю историю наблюдений» количество граждан. Так, на референдуме эту инициативу поддержали бы 83%, против 4%, не проголосовали бы 9%. В июне поддерживали вступление в Альянс 76%.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг» , обнародованный 3 октября.

Вступление Украины в ЕС на референдуме поддержали бы 86% опрошенных, против 3%, не проголосовали бы 7%. Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех регионов.

Социологи обратили внимание, что, в отличие от вступления в ЕС, вступление в НАТО жители востока несколько осторожнее воспринимают: 69% — за вступление, 9% — против, другие воздержались бы от голосования. Несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом, динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого региона положительна: в июне за 55%, против 20%, не пришли бы голосовать 22%.

Опрос проводился по телефону 1 и 2 октября среди совершеннолетних украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка – 2 тысячи респондентов. Погрешность в пределах 2,2%.

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В НАТО ответили – решение будет консенсусным .

После этого девять стран-членов НАТО поддержали членство Украины и выступили за увеличение военной помощи.