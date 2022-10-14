В селах под Мелитополем оккупанты массово ищут укрытие: заселяются в дома и на базы отдыха.

Об этом сообщает РИА «Мелитополь».

По информации местных жителей, около 100 оккупантов завезли в Атман и расселяют по домам.

Кроме того, движение началось и в прибрежной зоне – на базы отдыха в Примпосаде заселяют военных.

Жители Приморского поста сообщают, что активно собирают информацию по базам по количеству койкомест.

Напомним, что российские военнослужащие ищут способы сдаться в плен , для чего массово обращаются на горячую линию проекта «Хочу жить». За последние несколько недель уже поступило более 2000 обращений от россиян.