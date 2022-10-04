Российские военнослужащие ищут способы сдаться в плен, для чего массово обращаются на горячую линию проекта «Хочу жить». За последние несколько недель уже поступило более 2000 обращений от россиян.

Об этом сообщает ГУР МО со ссылкой на представителя спецслужбы Украины Андрея Юсова.

— Представитель военной разведки Украины отметил, что только за последние несколько недель на горячие линии проекта уже поступило более 2000 обращений, — говорится в сообщении.

Юсов рассказал, как россиянам избежать отправки на передовую, если солдат уже мобилизован.

Кроме того, он подчеркнул, что повестки в РФ издали уже 100 000 мобилизованных, отправляемых на самые опасные участки фронта.

Напомним, что по данным британской разведки, Россия столкнулась со значительными проблемами, связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.