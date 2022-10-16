Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2.

Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что единственным свидетельством такого соглашения пока являются российские и украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что беспилотники Arash-2 имеют якобы уникальные возможности большой дальности и могут быть нацелены с баз в Иране на израильские города, такие как Тель-Авив и Хайфа.

В то же время, в ISW считают «очень маловероятным», что россияне смогут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они используют Shahed-136.

Напомним, волонтер Сергей Притула надеется, что Украина сможет «громко» ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия.