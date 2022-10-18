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Сегодня, 18 октября, Украина официально обратится в Израиль с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.
Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Сегодня Украина направит официальную ноту правительства Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий, — отметил Дмитрий Кулеба.
Ранее министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь после сообщений, что Иран планирует поставлять свои ракеты в Россию.
Напомним, вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился в Совет Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.
Сегодня, 18 октября, Украина официально обратится в Израиль с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.
Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Сегодня Украина направит официальную ноту правительства Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий, — отметил Дмитрий Кулеба.
Ранее министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь после сообщений, что Иран планирует поставлять свои ракеты в Россию.
Напомним, вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился в Совет Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.