Сегодня, 18 октября, Украина официально обратится в Израиль с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сегодня Украина направит официальную ноту правительства Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий, — отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь после сообщений, что Иран планирует поставлять свои ракеты в Россию.

Напомним, вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился в Совет Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.