Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился к Совету Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.

Об этом глава украинской дипломатии написал в Твиттере.

— Я, наверное, первый министр иностранных дел, который обратился в Совет Европейского Союза по иностранным делам по бомбоубежищу из-за сирены воздушной тревоги. Просил больше ПВО и снабжения боеприпасами. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку россии беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС против России должен быть жестким, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.

Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.

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