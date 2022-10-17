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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился к Совету Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.
Об этом глава украинской дипломатии написал в Твиттере.
— Я, наверное, первый министр иностранных дел, который обратился в Совет Европейского Союза по иностранным делам по бомбоубежищу из-за сирены воздушной тревоги. Просил больше ПВО и снабжения боеприпасами. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку россии беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС против России должен быть жестким, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.
Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибших супругов, ожидавших ребенка.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился к Совету Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.
Об этом глава украинской дипломатии написал в Твиттере.
— Я, наверное, первый министр иностранных дел, который обратился в Совет Европейского Союза по иностранным делам по бомбоубежищу из-за сирены воздушной тревоги. Просил больше ПВО и снабжения боеприпасами. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку россии беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС против России должен быть жестким, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.
Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибших супругов, ожидавших ребенка.