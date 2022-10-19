Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предполагает, что Россия может отвести войска из Херсона и перебросить их на Киев и другие направления, когда ВСУ освободят город.

Об этом заявил в эфире «Фейгин Live» вечером 18 октября.

Он прокомментировал заявления командующего оккупационных войск РФ Сергея Суровикина и херсонский коллаборантов об эвакуации жителей Херсона и нескольких районов области на левый берег реки Днепр.

— Они эти войска хотят сохранить, чтобы перебросить на новые направления. Потому что там значительное кадровое ядро, и боеспособные части: морская пехота, десантники, стрелки, которые умеют воевать. Первое, где их стоит ожидать, на Киевском, на Запорожском, на Донецком направлениях. Смотря какие у них будут политические задачи стоять... Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха, — сказал он.

Как известно, оккупационные власти Херсонщины призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.

А новый командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин не исключает принятия «непростых решений» по поводу будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.

При этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сомневается в правдивости заявлений, сделанных накануне херсонским гауляйтером Владимиром Сальдо и командующим росармией в Украине Сергеем Суровикиным.

Он также предполагает, что россияне распространяют сообщения о том, что ВСУ будут обстреливать Херсон, поскольку сами планируют ударить по городу.