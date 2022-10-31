Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы все украинцы, выехавшие из Украины из-за развязанной Россией войны, вернулись домой, но не могут просить их об этом из-за невозможности гарантировать всем безопасность.

Об этом он заявил во время совместной с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

— Да, мы очень заинтересованы, чтобы наш народ возвращался домой. Я не могу сегодня просить граждан Украины, временно выехавших за границу из-за войны, чтобы они возвращались. Женщины, дети. Я думаю, что это сегодня их выбор, и я не могу сегодня обеспечить всем безопасность, потому что это война, война, которую развязала односторонне российская федерация исключительно на территории нашего государства, - сказал Президент.

Глава государства поблагодарил Чехию за теплый прием украинцев, которых туда выехало около 450 тысяч.

В то же время он отметил важность пребывания граждан в Украине, их помощь украинской экономике.