Российские оккупанты вывозят экспонаты из Херсонского областного художественного музея имени Шовкуненко.

Об этом сообщает местное издание МОСТ, публикуя соответствующие фото.

На фото виден автомобиль, в который неизвестные загружают экспонаты.

— Скорее всего, это россияне, которые участвуют в разграблении бесценной коллекции музея, где есть работы, значимые даже как достояние мирового культурного наследия, пишет издание.

Рядом с грузовым автомобилем оккупанты поставили школьный автобус так, чтобы он не давал возможности прохожим видеть, что именно загружают в машину.

— Но нетрудно догадаться, что оккупанты вывозят экспонаты музея. Проще говоря, они занимаются мародерством, говорится в сообщении издания.

Напомним, оккупанты вывезли из Херсона памятник князя Потемкина , и его останки, хранившиеся в Свято-Екатерининском соборе города.