Российские захватчики объявили о введении круглосуточного комендантского часа на территории Херсона.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на местную власть.

— Во временно оккупированном Херсоне объявили круглосуточный комендантский час, – говорится в сообщении РосСМИ.

По состоянию на 17:30 гауляйтер Кирилл Стремоусов удалил у себя в Telegram-канале сообщение о комендантском часе в Херсоне.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации. В ОК «Юг» считают, что это может быть провокацией .

Также сообщалось, что российские оккупанты оставили свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В свою очередь, назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильная».