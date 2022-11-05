Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.

Об этом он заявил в видеообращении вечером в субботу, 5 ноября.

— Сегодня появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали, – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские защитники ежедневно сбивают по несколько иранских беспилотников, запущенных россиянами. Зеленский также отметил, что Украине известно о помощи иранских инструкторов российским оккупантам.

— Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 Шахедов. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат, – сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщество.

Как сообщалось, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.