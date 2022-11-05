В МИД заявили, что Украина будет продолжать принимать меры, чтобы сделать невозможным использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и предупредили Тегеран, что последствия соучастия в агрессии РФ будут масштабнее выгоды от его поддержки.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель МИД Олег Николенко.

Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину.

— Раньше Иран всячески опровергал поставки вооружения России, которые она использует в войне, — отметил Олег Николенко.

Кроме того, он отметил, что иранский министр распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров.

— Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры. В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут более масштабными, чем выгода от поддержки России, — заявил он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.