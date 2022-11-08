Сетью распространяется дезинформация якобы от имени пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука об эвакуации местного населения.

О таких случаях журналистам рассказал сам пресс-офицер Дмитрий Плетенчук, пишут «НикВести».

Неизвестные создали фейковую страницу пресс-офицера и рассылают от его имени сообщение о якобы обязательной эвакуации местного населения.

— Схема стандартная: создали клон без излома и вбрасываются в маленькие группы, откуда должны растянуть паническое сообщение на большие, – объясняет Дмитрий Плетенчук.

Эту информацию также подтвердил глава Николаевской ОВ Виталий Ким. Он добавил, что никакой эвакуации в Николаевской области пока не происходит.

— Не беспокойтесь и следите за официальной информацией, – отметил он.

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