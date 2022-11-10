Сражение за Херсон не завершено, однако последние решения России указывают на новый этап.

Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны, обнародованном вечером 9 ноября.

— Российские войска вошли в новую фазу – они предпочитают организованный отвод войск вместо попыток полностью остановить украинское контрнаступление, – говорится в выводах.

Аналитики добавляют, что продолжающееся с августа украинское продвижение на Херсонщине «вероятно, оказалось успешным». В частности, они приводят слова командующего войсками России в Украине Сергея Суровикина, который признал невозможность обеспечивать российскую группировку в Херсоне из-за ударов ВСУ по критическим линиям поставок на западном берегу.

— Уход России с западного берега Днепра вряд ли является ловушкой, призванной заманить украинские войска в сложный бой вблизи Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники. Ранее ISW наблюдала за многими признаками того, что российские силы, военные и экономические активы, а также оккупационные элементы постоянно отступают с западного берега через реку Днепр, и российские официальные лица предусматривали и готовились к отводу способом, несовместимым с кампанией с целью обмануть и заманить. в ловушку украинские войска, считают в Институте.

В то же время ISW предполагает, что некоторые российские подразделения могут остаться, чтобы задержать ВСУ в самом Херсоне, однако цель обеспечить организованный отход как можно большего количества российских войск.

Аналитики также указывают на то, что, несмотря на критику такого решения в России, многие так называемые «военные корреспонденты» поддержали решение об уходе войск. В частности, они указывают на заявления основателя ПИК «Вагнера» Евгения Пригожина, который назвал отвод «самым большим достижением» Суровикина.

Напомним, в Херсонской области за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ . По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян , выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.