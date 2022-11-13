Департамент внутренней безопасности Национальной полиции просит херсонцев помочь выявлять коллаборантов.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook .

Департамент внутренней безопасности вместе с другими подразделениями Нацполиции принимает участие в стабилизационных мероприятиях на деоккупированной территории Херсонщины. Их главная цель – выявление и привлечение к ответственности пособий врага.

Людей, имеющих информацию о лицах, которые содействовали оккупантам или сотрудничали с ними, или предали государству, просят сообщать его на горячую линию Департамента по круглосуточному номеру телефона +380 50 352 7277.

Напомним, с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек , подозреваемых в коллаборационной деятельности.