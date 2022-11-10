С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек, подозреваемых в коллаборационной деятельности.

Об этом на брифинге Сил безопасности и обороны сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

— С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ разоблачила более 700 человек. И это именно по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных изменников, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде, — подчеркнул Артем Дехтяренко.

По его словам, поиск и наказание пособников рашистов сейчас является одним из главных приоритетов СБУ.

— Мы круглые сутки работаем, чтобы не только разоблачить предателей и коллаборантов, но и качественно задокументировать их преступления и в результате привлечь к ответственности, — сказал он.

Как пояснил Артем Дехтяренко, уголовные производства по 268 коллаборантам СБУ уже передала в суд, в отношении 53 из них вынесены реальные судебные решения. Расследования в остальных производствах продолжаются.

— В качестве примера: недавний приговор жителю Луганщины, который передавал представителям российской оккупационной армии информацию о защищавших область подразделения ВСУ. За свою помощь он хотел денег и должность в оккупационной администрации, а проведет 12 лет за решеткой, — добавил спикер СБУ.

В целом, как резюмировал Артем Дехтяренко, украинская спецслужба владеет полной картиной происходящего на временно оккупированных территориях.

– Работа в этом направлении продолжается. Нам поименно известны каждый коллаборант, все его учредительные данные, круг общения и маршруты перемещения. Вопрос наказания этих лиц - это только вопрос времени, - подчеркнул спикер СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила еще пять вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.