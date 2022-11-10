Служба безопасности Украины разоблачила еще пять вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди них коллаборантка, которая согласилась выполнять решения военного руководства РФ и заняла должность так называемого «председателя военно-гражданской администрации Скадовского территориального общества Скадовского района Херсонской области».

Находясь на должности, она принимала участие в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинским гражданам паспортов РФ. Установлено, что ранее она была чиновницей одного из городских советов региона, но после начала полномасштабного вторжения поддержала оккупантов и присоединилась к их рядам.

Также сотрудники СБУ идентифицировали главу так называемого отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта одной из оккупационных администраций вблизи Херсона.

С начала учебного года коллаборантка активно «восстанавливала» работу учебных заведений в городе и формировала списки сторонников «русского мира», которые хотели бы работать под ее «руководством». Также она склоняла педагогов к сотрудничеству с «новыми властями», предлагая им взятки.

О результатах преступной деятельности она докладывала своим российским кураторам по направлению в РФ «отчетной» документации.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась бывшая руководительница отдела образования Голопристанского района, которая после захвата общины добровольно присоединилась к оккупационным органам.

Кроме того, Служба безопасности задокументировала в Луганской области преступную деятельность двух руководителей «военкоматов ЛНР».

Приспешники агрессора организуют принудительную «мобилизацию» местных жителей в ряды захватчиков, в частности, в так называемую «народную милицию». Для этого людей похищают и незаконно лишают их свободы, а в случае отказа угрожают убийством.

Также разоблачен бывший «чиновник» одного из химзаводов области, который согласился на предложение оккупантов стать «мэром» Рубежного. Там он организовал материально-техническое обеспечение группировок ВС РФ по восточному направлению.

В рамках уголовных производств за:

▪️ ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Трем фигурантам уже доложено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Херсонской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, в Киевской области задержан местный фермер, который с началом полномасштабного вторжения РФ одним из первых вызвался помогать захватчикам.