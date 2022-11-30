Офис генерального прокурора открыл дело против народной депутатки из Николаева, избранной от партии «Слуга народа», Ирины Аллахвердиевой.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Дело против нардепки было открыто после того, как ЦПК сначала получил отказ об открытии дела, а затем все же через ВАКС обязал генпрокурора зарегистрировать производство.

По информации ЦБК, теперь дело будут расследовать НАБУ и САП.

— В октябре генпрокурор испугался открывать дело на нардепа, чем тупо наплевал на закон, обязывающий его зарегистрировать дело в течение 24 часов (см. ст. 214 УПК). Таково вот продолжение «лучших практик» своей предшественницы. И еще одно подтверждение, что должны бороться за фактическую отмену депутатской неприкосновенности вместо той «иллюзии неприкосновенности», которая есть сейчас, — прокомментировали решение в ГПК.

В ноябре 2021 года Ирина Аллахвердиева внесла изменения в свою электронную декларацию. В частности, она указала, что получила денежный подарок на 14,4 миллиона гривен якобы от своего отца, а также швейцарские диатомовые часы за 310 тысяч гривен.

Следует отметить, что денежный подарок народный депутат получила от гражданина Валерия Сурина, однако в декларации не было указано, в каких отношениях он с Ириной Аллахвердиевой.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года от Валерия Сурина николаевский народный депутат также получила денежный подарок в 5,4 миллиона гривен и часы DEFY MIDNIGHT швейцарского бренда Zenith стоимостью 310 тысяч гривен.