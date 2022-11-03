Ирина Аллахвердиева, фото из архива НикВести

Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Андрея Костина открыть уголовное производство по возможному незаконному обогащению нардепки от «Слуги народа» Ирины Аллахвердиевой.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram.

— Сегодня ВАКС поддержал нашу (ГПК) жалобу и признал незаконным отказ руководителя Офиса генпрокурора Андрея Костина открыть дело относительно возможного незаконного обогащения нардепки Ирины Аллахвердиевой. Суд обязал Костина зарегистрировать производство, и это определение обжалованию не подлежит. Кроме того, генпрокурора обязали сообщить суду о выполнении решения, - сообщил Виталий Шабунин.

Как рассказал Шабунин, Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн. грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

- Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки, - отметил глава ГПК.

Он напомнил, что умышленное неисполнение решения суда или препятствование его исполнению предусматривает лишение свободы (статья 382 УК).