Полиция Испании изъяла еще три конверта, адресованных украинским дипломатическим учреждениям, у которых, похоже, были глаза животных.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Конверты изъяли на почтовом отделении. Они были адресованы посольству Украины в Мадриде, генконсульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия.

В общей сложности уже зафиксировали 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка , которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.

Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.