Внутренний двор вуза

В августе 2022 года из-за российских ракетных ударов трижды разрушения потерпели здание Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве. Общую сумму экологического ущерба оценили более чем в 114,8 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона.

По данным ведомства, расчет производился на основании «Методики определения размера ущерба, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения».

Экологи определили, что строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов засорен земельный участок площадью 4 800 м2.

Общий объем отходов из-за разрушения образовательного учреждения составляет 101 м3.

Напомним, перед августовским обстрелом ЧНУ имени Петра Могилы, Минобороны РФ заявило, что в вузе якобы находятся подразделения ТРО, а также оборудованные склады с боеприпасами и размещена бронетехника.

Тогда николаевские журналисты одним кадром показали, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы.

Однако оккупанты все же обстреляли университет — впервые российские войска обстреляли ЧНУ имени Петра Могилы ночью 17 августа , второй раз – в ночь на 19 августа .

Напомним также, что 15 июля утром в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов. Российские ракеты в частности ударили по Национальному университету кораблестроения . В результате этих ударов пострадали два человека.

Следует отметить, что незадолго до того, как по зданию НУК имени адмирала Макарова был нанесен ракетный удар, минобороны РФ также писало, что там якобы скрываются «нацисты» и скрытый склад боеприпасов.

В то же утро оккупанты попали ракетами по Николаевскому национальному университету имени Василия Сухомлинского. В результате атаки были разрушены два этажа, уничтожена мебель и техника.

Тогда Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы Российской Федерацией двух крупнейших вузов в Николаеве. Он отметил, что в нормальном человеческом языке нет слов, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировало русское государство.