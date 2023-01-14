Митрополит ПЦУ Эпифаний во второй раз совершит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Он состоится 19 января по случаю Крещения Господня.

Об этом сообщает заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Заря в Facebook.

По его словам, начало богослужения запланировано на 9 часов утра.

«Торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, настоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года он.

Он отметил, что ПЦУ получила должное разрешение от Минкульта, а с Национальным заповедником «Киево-Печерская Лавра» подписано соответствующее соглашение.

«Просим с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением», — добавил он.

Напомним, Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний в субботу, 7 января, провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.