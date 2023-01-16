Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в течение двух недель сформирует план восстановления основных регионов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков на встрече представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления Николаева, передает корреспондент «НикВести».

— Думаю, мы через несколько недель сформируем планы восстановления всех основных регионов. Но мы пока не говорим о полномасштабном восстановлении. Мы говорим о наиболее критических проектах для жизни наших городов, общин. Реализуем эти планы вместе с общинами, городами, областной государственной администрацией, военно-гражданскими администрациями. Будем работать в этом году, – сказал Александр Кубраков.

Напомним, министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоренсен пообещал, что его страна сделает все возможное, чтобы восстановить Николаев.