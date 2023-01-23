Николаевского народного депутата Украины от бывшей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олега Волошина досрочно лишат мандата из-за наличия российского паспорта.

Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на источники в парламенте.

Как известно, Олег Волошин родом из Николаева, ранее он выступал за экономическое сотрудничество между Украиной и Российской Федерацией и был заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз.

Следует отметить, статья 81 пункт 4 Конституции предусматривает лишение мандата в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.

Также Верховная Рада досрочно лишит мандата еще трех нардепов от партии ОПЗЖ.

— В ближайшее время ожидаем нового Указа (президента) о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов, – отметил источник.

По его словам, речь идет о следующих депутатах:

Александр Пономарев;

Наталья Королевская;

Юрий Солод;

Олег Волошин.

— Далее – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это было в январе, – прогнозируют в Верховной Раде.

Во время заседания 13 января Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народных депутатов Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.