Президент Владимир Зеленский в прифронтовом Николаеве встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей города.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Он отметил, что важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию.

— Большое спасибо всем медицинским работникам, которые оберегают здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления! – подчеркнул Владимир Зеленский.

После общения с бойцами глава государства вручил награды медикам, лечащим украинских воинов. Также сообщается, что в ходе визита Президент обсудил с руководством региона оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России. Также на совещании рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления. Кроме этого Зеленский и руководство Николаевщины обсудили восстановление учебных заведений области, долгосрочное восстановление экономики региона и создание новых рабочих мест.

Напомним, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны. Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.