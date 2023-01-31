Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству нескольких тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом было объявлено во время встречи министров иностранных дел и обороны обеих стран в Париже, пишет "Европейская правда».

– Несколько тысяч 155-миллиметровых снарядов будут произведены совместно, в рамках беспрецедентного партнерства между Австралией и Францией, – заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Он уточнил, что французская оружейная компания Nexter будет сотрудничать с австралийскими компаниями, поставляющими прах для снарядов.

— Это часть постоянного уровня поддержки, которую Франция и Австралия предоставляют Украине, чтобы убедиться, что Украина сможет удержаться в этом конфликте и добиться его завершения на своих условиях, — добавил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Ни один из министров не уточнил количество артиллерийских снарядов, что превышает несколько тысяч, но они отметили, что это будет долгосрочное сотрудничество.

Это первые переговоры двух стран на высоком уровне с тех пор, как два года назад Австралия отказалась от оборонного соглашения с Парижем в пользу соглашения с Великобританией и США, которое теперь известно как AUKUS.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины заказало 105 разведывательных беспилотников Vector у немецкой компании Quantum-Systems GmbH.