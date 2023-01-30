Нардеп Николай Тищенко, который был исключен из «Слуги народа» из-за визита в Таиланд, заявил, что поехал туда по приказу руководства, чтобы наладить партнерские отношения.

Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

Правда, нардеп не указал, какое «руководство» подразумевает — партии, фракции, Рады или страны.

— Еще раз подчеркиваю, что нахожусь в этой командировке по приказу руководства. Все соответствующие разрешения у меня есть, в том числе подписан соответствующий документ от председателя ВР. Встречи того уровня, которые я провел, – это результат долгих переговоров и протокольной подготовки. Организовать их за день (как вы пишете) невозможно. Границу я пересек 10.01, то есть задолго до решения СНБО, – написал он.

Николай Тищенко также добавил, что «обливание его грязью» дискредитируют Украину в глазах партнеров Таиланда. Он подчеркнул, помимо прочего, что публикация его фото с королевской семьей и насмешки над ним является оскорблением членов этой семьи, которая в Таиланде карается смертью.

— Один из телеграмм-каналов-мусорников из КГГА считает допустимым осквернить портрет Королевской семьи. В это же время по закону Королевства Тайланд любое оскорбление членов королевской семьи карается лишением свободы или даже смерть. Кстати, мое фото с нашими тайскими партнерами было предоставлено мной в ЗАКРЫТОМ ОТЧЕТЕ В ЗАКРЫТОМ ЧАТЕ ФРАКЦИИ (председатели и заместители). Но уже через несколько минут было слито в телеграмм-каналы, — написал он.

Ранее народного депутата Украины Николая Тищенко, который полетел в Таиланд вроде бы для «обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины», уволили с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа», а также исключили из рядов партии, а позже — и из фракции.

Ранее глава фракции «Слуга народа» заявил, что инициирует возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительных органов власти.

Отметим также, что летом перед визитом Николая Тищенко во Францию глава Николаевской ОВА попросил его собрать там средства на грузовики для ВСУ. После этого он привез автомобили для бойцов из николаевского направления.