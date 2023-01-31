В 2022 году городское управление здравоохранения израсходовало 20 миллионов гривен на проведение текущих ремонтных работ в медучреждениях Николаева.

Об этом во вторник, 31 января, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, пишут «НикВести».

Ирина Шамрай сообщила, что в прошлом году за 20 миллионов гривен, которые горсовет выделил на текущий ремонт, в медицинских заведениях были заменены окна, двери и отремонтированы кровли.

— Когда планировали программу («Программа развития и поддержки коммунальных заведений здравоохранения Николаевского городского совета на 2023 год», – прим.), у нас не было точных расчетов по текущему ремонту лечебных заведений из-за того, что тогда продолжались обстрелы. До того времени у нас было потрачено на текущие ремонты около 20 миллионов гривен в 2022 году. Мы вставляли 1500 окон, 96 дверей и отремонтировали кровли, поврежденные постоянными обстрелами, в четвертой и первой городской больнице, – рассказала чиновница.

Депутат Николаевского городского совета Андрей Янтарь от партии «Предложение» добавил, что на текущий ремонт медицинских учреждений в 2023 году управление здравоохранения просит горсовет выделить 90 миллионов гривен.

Напомним, в течение 2022 года в Николаеве от российских обстрелов пострадали 16 больниц.

На восстановление лечебных учреждений из городского бюджета в 2022 году было выделено около 16 миллионов гривен. На сегодняшний день во всех больницах есть запас ОСБ-плит и продолжаются ремонты с заменой поврежденных оконных блоков, стеклопакетов, дверей, восстановление кровель. Но температура в некоторых помещениях больниц Николаева, пострадавших в результате обстрелов российскими войсками, не соответствует нормам из-за того, что ОСБ-плиты, которыми зашили выбитые окна, не сохраняют тепло.