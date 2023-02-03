Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что большое восстановление региона уже началось. В частности, это касается сотрудничества с Королевством Дания, что «станет лучше и эффективнее».

Об этом он рассказал в интервью Василию Голованову, пишут «НикВести».

В частности, Виталий Ким напомнил, что сотрудничество с Данией по восстановлению Николаевской области началось еще в 2022 году.

— Сотрудничество с Данией началось еще в прошлом году. Королевство одно из первых отозвалось на предложение президента взять шефство над отдельными регионами или городами. Мы получили много помощи от Дании, в том числе для восстановления водопровода. Но мы проговорили, что нужно сконцентрировать внимание еще больше (на регионе, – прим.), потому что Дания оказала еще много помощи другим регионам. Мы пришли к тому, что будем больше концентрироваться на Николаевской области и Николаеве, – сказал он.

Глава ОВА добавил, что во время встречи представителей Дании и Украины в Николаеве также обсудили вопросы создания условий для возобновления работы бизнеса.

— В частности, обсудили вопросы возможности страхования банков и бизнеса для того, чтобы наши аграрии и предприятия могли возобновлять свою работу. Очень продуктивной была встреча, которую провели президент нашей страны и премьер-министр Дании. Эта работа станет просто лучше и эффективнее, – сказал Виталий Ким.

Как сообщалось, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.

Делегацию из Дании, посетившую Николаев 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.