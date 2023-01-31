Делегацию из Дании, посетившую Николаев в понедельник, 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.

Как сообщает Офис премьер-министра Дании, министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен отметил, что во время визита в Николаев убедился, что его страна должна продолжить помогать в отборном городе.

— Разрушения в Николаеве производят большое впечатление, и я не могу не быть тронут, когда вижу простых украинцев без воды и тепла в лютые зимние холода. Это подтверждает мне то, что мы должны продолжать нашу массовую поддержку Украины и что решение взять на себя особую роль в восстановлении Николаева было единственно правильным, — сказал он.

Как сообщалось, в понедельник, 30 января, в рамках своего визита в Николаев президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен осмотрели инфраструктуру, разрушенную российским агрессором. Также Владимир Зеленский провел совещание с руководством региона, областного центра и силовых ведомств.

Также он с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей города.

Напомним, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны. Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.