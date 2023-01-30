В рамках своего визита в Николаев президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен осмотрели инфраструктуру, разрушенную российским агрессором.

Поездка прошла в рамках шефства, которое Королевство взяло над восстановлением города, сообщили в пресс- службе президента.

Глава государства побывал у здания Николаевской областной военной администрации, которая была частично разрушена в результате российских ракетных обстрелов 29 марта 2022 года. Тогда жертвами российской атаки стали 37 человек.

Владимир Зеленский проинформировал главу правительства Дании о потребностях восстановления инфраструктуры Николаева.

Также они посетили Николаевский морской торговый порт и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные вследствие вражеских ракетных и дроновых атак.

Кроме того, Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды. Этот проект реализован при содействии Дании, которая одной из первых предоставила городу помощь в обеспечении жителей питьевой водой после того, как российский агрессор разрушил традиционную систему водоснабжения реки Днепр.

Ранее сообщалось, что президент Украины и премьер-министр Дании также посетили один из госпиталей Николаева, где лечат раненых украинских защитников. Президент вручил военнослужащим и медицинским работникам ценные подарки.

- Для нас важно помочь нашим воинам пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию, - подчеркнул глава государства.

Напомним, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны. Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.

Фоторепортаж

Фото: Прессслужба Офиса Президента