Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что западные партнеры одобряют его предложение помогать городу не деньгами, а материалами, проектами, оборудованием и экспертизами.

Об этом он сказал в интервью «Новости.LIVE», пишут «НикВести».

— На Западе просто приветствуют эту тактику нашего сотрудничества. Потому что очень важно, чтобы деньги их налогоплательщиков использовались по назначению и они были уверены, что они не тратятся с каким-то там, как говорится, «дополнительным финансовым результатом», — сказал он.

Напомним, Александр Сенкевич на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очередной раз заявил, что не хочет, чтобы местные чиновники распоряжались деньгами иностранных партнеров, выделяемых на восстановление.

Он напомнил, что во время встречи с представителями Дании акцентировал внимание на том, чтобы иностранные партнеры сами закупали необходимые для обновления Николаева товары и услуги, а не передавали средства.