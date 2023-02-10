У Николаевского городского совета не будут высаживать новые деревья вместо спиленных многолетних голубых елок.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 10 февраля, рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный, пишут "НикВести».

Дмитрий Бездольный отметил, что возле горсовета вместо деревьев, возможно, высадят кусты. Он отметил, что другие деревья не будут высаживать из-за того, что согласно государственным строительным нормам деревья должны высаживаться на расстоянии минимум 5 метров от здания. А расстояние между деревьями и городским советом сейчас меньше 3 метров.

— Учитывая строительные нормы, сомневаюсь, что на этом месте будут снова высажены деревья, может какие-то меньшие растения, кустарники, но не деревья, требования никуда не делись 5 метров до застройки, – рассказал Дмитрий Бездольный.

Директор ДЖКХ добавил, что подобная масляная посадка имеет свой возрастной предел в 60 лет, в настоящее время елкам было уже 65 лет, поэтому их невозможно было пересадить в другое место.

— Вы можете видеть, что корни разрушают здание и фундамент. У нас было обращение от управляющего делами исполнительного комитета Николаевского горсовета, о том, что произошло падение сначала одной елки, потом другой. Туда выехали специалисты, обследовали их, вы видели, что елки росли очень близко к зданию и были под наклоном, когда был сделан вывод о том, что они находятся в опасном состоянии и могут представлять угрозу жизни. Было несогласие работника экоинспекции, но им было отмечено в акте, что они в хорошем состоянии, но не отрицано, что не в аварийном, они несли угрозу жизни. Учитывая строительные нормы, такие деревья должны расти не ближе 5 метров к зданию. Каждый из нас видел, что там не было и четырех метров. Кроме того, такая рядная масляная посадка имеет возрастную границу около 60 лет. Согласно инвентаризации, которая происходила в 2000 году, этим деревьям сейчас 65 лет. Этот ряд оснований был для того, чтобы выполнить противоаварийные работы, – сказал Дмитрий Бездольный.