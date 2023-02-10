У Николаевского городского совета не будут высаживать новые деревья вместо спиленных многолетних голубых елок.
Об этом в ходе брифинга в пятницу, 10 февраля, рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный, пишут "НикВести».
Дмитрий Бездольный отметил, что возле горсовета вместо деревьев, возможно, высадят кусты. Он отметил, что другие деревья не будут высаживать из-за того, что согласно государственным строительным нормам деревья должны высаживаться на расстоянии минимум 5 метров от здания. А расстояние между деревьями и городским советом сейчас меньше 3 метров.
— Учитывая строительные нормы, сомневаюсь, что на этом месте будут снова высажены деревья, может какие-то меньшие растения, кустарники, но не деревья, требования никуда не делись 5 метров до застройки, – рассказал Дмитрий Бездольный.
Директор ДЖКХ добавил, что подобная масляная посадка имеет свой возрастной предел в 60 лет, в настоящее время елкам было уже 65 лет, поэтому их невозможно было пересадить в другое место.
— Вы можете видеть, что корни разрушают здание и фундамент. У нас было обращение от управляющего делами исполнительного комитета Николаевского горсовета, о том, что произошло падение сначала одной елки, потом другой. Туда выехали специалисты, обследовали их, вы видели, что елки росли очень близко к зданию и были под наклоном, когда был сделан вывод о том, что они находятся в опасном состоянии и могут представлять угрозу жизни. Было несогласие работника экоинспекции, но им было отмечено в акте, что они в хорошем состоянии, но не отрицано, что не в аварийном, они несли угрозу жизни. Учитывая строительные нормы, такие деревья должны расти не ближе 5 метров к зданию. Каждый из нас видел, что там не было и четырех метров. Кроме того, такая рядная масляная посадка имеет возрастную границу около 60 лет. Согласно инвентаризации, которая происходила в 2000 году, этим деревьям сейчас 65 лет. Этот ряд оснований был для того, чтобы выполнить противоаварийные работы, – сказал Дмитрий Бездольный.
Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа. По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили елки, оставшиеся после прошлой рубки.
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру по поводу уничтожения деревьев возле здания Николаевского городского совета. В свою очередь Департамент ЖКХ настаивает, что спил елок возле мэрии был законным и плановым.
У Николаевского городского совета не будут высаживать новые деревья вместо спиленных многолетних голубых елок.
Об этом в ходе брифинга в пятницу, 10 февраля, рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный, пишут "НикВести».
Дмитрий Бездольный отметил, что возле горсовета вместо деревьев, возможно, высадят кусты. Он отметил, что другие деревья не будут высаживать из-за того, что согласно государственным строительным нормам деревья должны высаживаться на расстоянии минимум 5 метров от здания. А расстояние между деревьями и городским советом сейчас меньше 3 метров.
— Учитывая строительные нормы, сомневаюсь, что на этом месте будут снова высажены деревья, может какие-то меньшие растения, кустарники, но не деревья, требования никуда не делись 5 метров до застройки, – рассказал Дмитрий Бездольный.
Директор ДЖКХ добавил, что подобная масляная посадка имеет свой возрастной предел в 60 лет, в настоящее время елкам было уже 65 лет, поэтому их невозможно было пересадить в другое место.
— Вы можете видеть, что корни разрушают здание и фундамент. У нас было обращение от управляющего делами исполнительного комитета Николаевского горсовета, о том, что произошло падение сначала одной елки, потом другой. Туда выехали специалисты, обследовали их, вы видели, что елки росли очень близко к зданию и были под наклоном, когда был сделан вывод о том, что они находятся в опасном состоянии и могут представлять угрозу жизни. Было несогласие работника экоинспекции, но им было отмечено в акте, что они в хорошем состоянии, но не отрицано, что не в аварийном, они несли угрозу жизни. Учитывая строительные нормы, такие деревья должны расти не ближе 5 метров к зданию. Каждый из нас видел, что там не было и четырех метров. Кроме того, такая рядная масляная посадка имеет возрастную границу около 60 лет. Согласно инвентаризации, которая происходила в 2000 году, этим деревьям сейчас 65 лет. Этот ряд оснований был для того, чтобы выполнить противоаварийные работы, – сказал Дмитрий Бездольный.
Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа. По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили елки, оставшиеся после прошлой рубки.
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру по поводу уничтожения деревьев возле здания Николаевского городского совета. В свою очередь Департамент ЖКХ настаивает, что спил елок возле мэрии был законным и плановым.