Генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабной войны, поддержал министра обороны Алексея Резникова, обвиняемого в коррупции после скандала по закупкам продуктов питания для военных по завышенным ценам. Он считает, что министр не мог заниматься такой «ерундой».

Об этом Дмитрий Марченко сказал в интервью изданию «НикВести» в канун годовщины второго этапа российско-украинской войны. Полную видеозапись интервью мы опубликуем позже.

Как известно, недавно получил огласку документ о закупке продовольствия для ВСУ по якобы завышенным ценам. Информацию о возможных злоупотреблениях в Минобороны при закупке продуктов питания для военных проверяет НАБУ. Из-за скандала в отставку подали несколько должностных лиц, в том числе заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, хотя в министерстве назвали «озвученные обвинения необоснованными и безосновательными». Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Резникова «переводят» на должность министра стратегической промышленности. Впрочем, сам министр впоследствии в комментарии журналистам сказал, что с ним об этом разговоров не вели, а если будут, то он откажется, поскольку не имеет соответствующей компетенции. Однако вопрос кадровых изменений в Министерстве обороны Верховная Рада пока не рассматривала.

Полковник Вооруженных сил Украины и бывший чиновник Министерства обороны Евгений Елькин дал интервью журналисту Юрию Бутусову, где прокомментировал скандал с коррупционными схемами в ведомстве. Он заявил, что «предупреждал» Алексея Резникова и Вячеслава Шаповалова о коррупционных рисках.

— Знакомый лично с министром Резниковым, это порядочный, воспитанный и умный человек. Никого не хочу защищать, делать плохим кого-то или хорошим, но скажу, что, по моему мнению, не мог он, это точно, заниматься этим глупостью. Да, если там есть какие-то пробелы - надо разбираться, пусть компетентные органы разбираются, где пошла, как говорят у нас в армии, врешь. Но в последнее время я занимался войной, я немного отошел от того, что происходит у нас в министерстве обороны, я не следил за происходящим. Да, я видел какие-то скандалы, я видел какие-то интервью, но скажу, о господине Резникове, что он очень порядочный человек. Он делает очень многое, он очень много времени тратит на сотрудничество с иностранными партнерами. Может именно поэтому он упустил момент, который состоялся у него в министерстве. Я не судья, я не могу говорить. Я сам был в такой ситуации, меня судили. И потому я могу сказать: не надо говорить, что какой-то человек виноват, если нет решения суда, – сказал Дмитрий Марченко.

В 2016 году именно Дмитрий Марченко руководил Центром развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины. Комментируя слова Евгения Елькина, он отметил, что подобные заявления не может делать человек, у которого не «хрустально чистая» репутация.

— Давайте сначала разберемся, кто этот персонаж, дававший интервью: я считаю, что такие интервью должен давать кристально чистый человек, который сделал что-то в своей жизни, который там что-то отстроил… Рассказывать о коррупции коррупционеру – это не очень звучит. Этот человек да, действительно, он работал у меня в главном управлении, был начальником управления развития вещевого имущества, но в то время были сигналы… Он нарушал некоторые правила, которые я ввел. Я запретил тет-а-тет общаться своим подчиненным с производителями, чтобы они не могли договориться. Я неоднократно его видел: то он из машины выходит какого-то производителя, или кофейок попивает. Я его первый раз предупредил. Точка кипения была, когда ко мне пришел один из производителей и спрашивает: товарищ полковник, а почему вы меня выгнали из этих торгов? В прошлые вы мне сказали не быть, а не ушел, а чего я в этих тоже не могу поучаствовать? Я ему говорю: а кто вам сказал? Да Евгений Геннадьевич... Есть этот производитель, который может подтвердить эти мои слова. У меня все четко, сразу очная ставка. Я вызываю к себе Елькина, говорю, повторите то, что вы только что сказали. Он повторяет. Я говорю, это верно? Он: «Я тебе потом все объясню». Я говорю, кто тебе дал право вести подобные… А он: «Да он плохой производитель, там он плохо хотел сшить». Говорю, послушай, для того чтобы такого не было, я специально разделил функции: у тебя функция разработки, а есть управление контроля качества, у них эта функция контроля качества и они будут принимать решение, хорошее оно или плохое. Но ты влияешь на процессы, на которые не влияешь, - сказал Дмитрий Марченко.

Генерал-майор отметил, что именно поэтому уволил Евгения Ельченко из Центра развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

— Именно поэтому я его выгнал. Он рассказывает, что я его выгнал из-за бронежилетов. Это все ложь и провокация. Будь я таким проходимцем, как Елькин, который давал интервью и говорил, что «Я предоставлял все оговорки министру обороны, а министр не обратил внимания». На самом деле никто не знает, что он ходил к Халимону не для того, чтобы давать ему какие-либо оговорки, а для того, чтобы его назначили на должность. Я бы на месте действующего министра Резникова предложил бы ему: Хочешь идти на должность – иди. Но перед этим пройди полиграф. Если ты такой честный и хороший человек, пройди полиграф, и я тебе позволю что-то менять, – сказал Дмитрий Марченко.

Напомним, во фракции «Слуга народа» подготовили законодательные изменения, позволяющие во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.