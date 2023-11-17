Миколаївський глиноземний завод безкоштовно передає на потреби міста близько 1000 кубометрів питної води на добу, яку видобуває із родовища Галицинівське.

Про це розказав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час круглого столу «Перезапустити українські надра: перші підсумки реалізації санкційної політики у видобувній сфері», що проходив 16 листопада у Києві, пишуть «НикВести».

Коментуючи інформацію про скасування спеціального дозволу на видобуток питної води для Миколаївського глиноземного заводу, мер Миколаєва сказав, що це може серйозно вплинути на ситуацію в місті, яке залишились без централізового водопостачання питною водою з квітня 2022 року.

Олександр Сєнкевич розказав, яким чином міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» співпрацює з МГЗ. За словами міського голови, частину води, яку водоканал отримує від підприємства, роздають жителям Миколаєва. Також цією водою користуються кілька підприємств харчової промисловості.

— Воду, яку миколаївці сьогодні п’ють ми видобуваємо з-під землі. У Миколаєві близько 80 точок свердловин. Як же миколаївці жили місяць без питної воли? Ми прийняли рішення, і проаналізували, що на території підприємства МГЗ є свердловини, які підприємство використовувало як запасні варіанти. А Миколаївводоканал закачував очищену дніпровську воду на підприємство. Ми використали трубопровід, яким закачували воду на МГЗ для того, щоб постачати воду з МГЗ до водоканалу. Власне сьогодні МГЗ за свої власні кошти видобуває цю воду, закачує її в трубопровід, і ми її отримуємо на резервуарі чистої води в водоканалі. Далі ця вода розвозиться машинами по місту в місця, де містяни її можуть отримати безкоштовно. Також цією водою користуються декілька підприємств, я не буду їх називати, для того, щоб виготовляти продукти харчування в місті Миколаєві. Сьогодні ця вода від цього підприємства Миколаєву дається безкоштовно. Ця вода в Миколаєві розподіляється. Це не є 20% від всієї води, яку Миколаїв отримував чи зараз використовує. Зараз ця цифра складає близько 100 тисяч кубічних метрів, а якщо ми кажемо про кількість води, яку добуває МГЗ, то це близько 1000 кубометрів на добу. Це якраз стосується питної води, яку ми роздаємо миколаївцям. Це (скасування дозволу МГЗ, - прим.) дуже серйозно вдарить по нам, по місту Миколаєву, яке і так багатостраждальне, - сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що Державна служба геології та надр України відтермінувала до березня 2024 року рішення про зупинення дії спеціального дозволу «Миколаївського глиноземного заводу» на користування надрами, а саме на видобуток артезіанської води з родовища Галицинівське.

Нагадаємо, у 2023 році було прийняте рішення про націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який належав російському олігарху Олегу Дерипасці.

Міська влада Миколаєва багато років співрацює з Миколаївським глиноземним заводом. У 2017 році мер міста Олександр Сєнкевич підписав меморандум про співпрацю з МГЗ, в рамках якої підприємство зобов‘язувалось витратити 5 мільйонів гривень на розвиток міських об‘єктів.

Навесні 2020 року МГЗ заявив про призупинення роботи через блокування поставок сировини з могу Митниці. Тоді мер Миколаєва звертався до президента Володимира Зеленського з проханням допомогти у вирішенні проблеми з постачанням сировини для відновлення роботи заводу.

У 2020 році Миколаївський глиноземний завод допоміг Миколаєву з будівництвом на базі міської лікарні №5 у Корабельному урайоні модульного госпіталю для лікування хворих на COVID-19. За словами Олександра Сєнкевича, тоді на ці роботи МГЗ виділив 155 мільйонів гривень.