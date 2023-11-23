Голова Доманівської селищної ради Віктор Власюк

Депутати Доманівської селищної ради погрожують провести сесію без голови селищної ради Віктора Власюка, якщо той у двотижневий термін не призначить засідання сам.

Відповідне звернення депутатів є у розпорядження «НикВести».

Нагадаємо, що депутати вже вимагали провести позачергову сесію, щоб ухвалити рішення про розпуск виконавчого комітету. Однак голова Доманівської селищної ради Віктор Власюк пішов на лікарняний, проігнорувавши звернення депутатів.

«Згідно статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» «місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи» зобов’язані у десятиденний строк розглянути звернення депутатів та надати відповідь. На жаль, по теперішній час, в порушення законодавства України, відповідь депутати від селищного голови, секретаря селищної ради або іншої посадової особи селищної ради на свої звернення не отримали», — йдеться у документі.

Тому депутати ще раз направили звернення з вимогою скликати позачергову сесію Доманівської селищної ради восьмого скликання, внести на розгляд питання щодо звіту виконавчого комітету про виконання повноважень у 2021-2023 роках, а також питання про розпуск виконавчого комітету.

Цього разу депутати зазначають, що у разі відсутності відповіді проведуть сесію без голови селищної ради згідно статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У пункті шість цієї статті вказано, що у разі немотивованої відмови голови селищної ради або неможливості його скликати сесію, то сесія скликається секретарем селищної ради.

Дев’ятим пунктом передбачено, що у разі якщо посадові особи у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана самими депутатами, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Нагадаємо, що 20 жовтня депутати проголовували про розпуск виконавчого комітету. Однак дію рішення було призупинено головою селищної ради Віктором Власюком. У розпорядженні вказано, що була порушена процедура прийняття рішення, а також воно є протиправним, адже «не містить жодного правового обґрунтування».